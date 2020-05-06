"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mayıs koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısının azaldığını ancak yeni vaka sayısında artış olduğunu belirten Bakan Koca, "Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 30 bin 303 test yapıldı ve 2 bin 253 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 64 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 584'e, toplam vaka sayısı ise 131 bin 744'e yükseldi. İyileşen hasta sayısındaki artış son 24 saatte 4 bin 917 artarak 78 bin 202'ye yükseldi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ ÇAĞRI: TEDBİRLERE MUTLAKA UYMALIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mayıs koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Bakan Koca, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız" ifadelerini kullandı.