Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırıldı! Mansur Yavaş'ın konuk olduğu Twitch yayını 2 dakika içinde Türkiye rekoru kırdı!

Dün akşam Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, kendi Twitch kanalı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir yayın yaptı. Yaklaşık olarak bir saat süren yayın 2 dakika içinde Twitch Türkiye rekorunu kırdı. Yayını 350 bini aşkın kişi anlık olarak izlerken, sosyal medyada da gündemden düşmedi. Türkiye'de Twitch izlenme rekorunun kırıldığı yayın 14 saatte 2 milyon görüntülemeye ulaştı.

Pelin "Pqueen" Baynazoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın yayıncı koltuğunda montajlı bir görüntüsüne yer vermesinin ardından Mansur Yavaş'tan cevap gecikmemişti. "Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim." ifadeleriyle olumlu bir cevap veren Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde de kendi Twitter hesabı üzerinden Twitch kanalı açtığını duyurmuştu. Dün saat 20:00'da gerçekleşen yayın büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı ve yayın sırasında "Yeşilin Başkenti" projesi için bağış toplandı.

TWITCH TÜRKİYE ANLIK İZLENME REKORU KIRILDI!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün gece konuk olduğu Twitch yayını anlık olarak 350 bini aşkın kişi tarafından takip edilerek Twitch Türkiye rekorunu kırmış oldu.

Yayının başlamasından 2 dakika sonra 200.000 izleyici sayısına ulaşarak, Twitch Türkiye'nin şimdiye kadarki en yüksek anlık izleyici sayısına ulaşmış oldu. Aynı zamanda, yayın dünden bugüne Twitch üzerinden 2 milyon kişi tarafından izlenmiş.

YEŞİLİN BAŞKENTİ PROJESİ

Dün akşam gerçekleşen yayında anlık izleyicinin yanı sıra Ankara'yı yeşillendirme kapsamında "Yeşilin Başkenti" projesi ile yayın sırasında bağış toplandı. Yaklaşık olarak 1 saat süren yayında, Z kuşağının desteğiyle toplamda 21 bin 906 TL bağış yapıldı.

BİR ÖNCEKİ REKORUN SAHİBİ UNLOST'TU!

Bir önceki rekorun sahibi Unlost, ekibiyle İstanbul'a taşınmasının ardından gerçekleştirdiği yanına Twitch Türkiye ve YouTube Türkiye fenomenlerini konuk almıştı. Büyük bir salonda sosyal medya fenomenlerinin buluşmasıyla gerçekleşen eğlenceli yayın, anlık olarak 139 bin Twitch kullanıcısı tarafından takip edilerek, Twitch Türkiye rekorunu kırmıştı.

Pqueen'in, dün gerçekleştirdiği yayın ise 360 bin anlık izleyici sayısına ulaşarak platformda uzun yıllar geçilemeyecek bir rekor kırdı.