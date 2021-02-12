Yeni Türk oyunu Potentia piyasaya sürüldü! Potentia konusu nedir, sistem gereksinimleri neler?
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Yeni Türk oyunu Potentia piyasaya sürüldü! Potentia konusu nedir, sistem gereksinimleri neler?

12.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:30
Yeni Türk oyunu Potentia piyasaya sürüldü! Potentia konusu nedir, sistem gereksinimleri neler?

Yeni Türk yapımı oyunu Potentia, 4 kişilik Türk geliştirici ekibiyle Steam üzerinden bugün itibariyle oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Kıyamet sonrası yaşanan olaylara dayanan oyunun demo sürümü sona erdi.

Türk oyun geliştiricileri Potentia ile beraber 2021 yılına damga vurmayı hedefliyorlar. 4 yazılımcı arkadaşın bir araya gelerek kurduğu "Wily Pumpkin" isimli şirket tarafından yayınlanan oyun, Türk oyuncuların ilgisini çekmiş durumda.

YENİ TÜRK OYUNU POTENTIA KONUSU NEDİR?

Potentia, kıyamet sonrasını anlatan bir aksiyon macera oyunu olarak piyasaya sürüldü. Neredeyse kimsenin hayatta kalmadığı dünyada, Victor ile arkadaşlarının yaşadığı maceralara ortak olmaya çalışıyoruz. Karakterin isminin Victor olması sizi korkutmasın. Oyunun Türkçe seslendirme desteği mevcut.

POTENTIA FİYATI

Potentia özellikle grafikleri açısından göz doldurur bir nitelik taşıyor. Oyunun genel havasına bakarsak oyunculara ardında kocaman bir ekip olduğunu düşündürtüyor. Potentia'ya, Steam üzerinden 36,00 TL'lik satış fiyatıyla ulaşabilirsiniz.

Yeni Türk oyunu Potentia piyasaya sürüldü! Potentia konusu nedir, sistem gereksinimleri neler?

POTENTIA MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD FX 6300, AMD Ryzen 3 1200, Intel Core i5 2400 or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 760 or better

POTENTIA ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

işletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD FX 8350, AMD Ryzen 5 1400, Intel Core i7 3770 or better

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290, AMD Radeon RX 570, NVIDIA GeForce GTX 1050 or better

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