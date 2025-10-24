Haberler

Yeni Siber Güvenlik Başkanı kim oldu? Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal kimdir?

Yeni Siber Güvenlik Başkanı kim oldu? Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Siber Güvenlik Başkanlığı görevine Ümit Önal getirildi. Peki, Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal kimdir?

Yeni atamayla birlikte kamuoyunda "Siber Güvenlik Başkanı kim oldu?" sorusu gündeme geldi. Karara göre, bu önemli görevi Ümit Önal üstlenecek. Yeni Siber Güvenlik Başkanı kim oldu?

YENİ SİBER GÜVENLİK BAŞKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Siber Güvenlik Başkanlığı görevine Ümit Önal getirildi.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Ümit Önal, profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başlamış; 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2015'te Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendikten sonra Digitürk'ün BeIN Media Group'a satış sürecini yönetmiştir. 2016 sonunda Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom ailesine katılan Önal, 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine; Ağustos 2019'da ise şirketin CEO'luk görevine atanmıştır. Medya ve iletişim sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi ile Türk medyasının köklü değişim sürecine önemli katkılarda bulunan Önal, Türk Telekom bünyesinde Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürmektedir.

Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası derneklerde aktif olarak görev almıştır. 2020 ve 2022 yıllarında Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Önal, halen aktif olarak Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyeliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika İş Konseyi Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Ümit Önal, Ağustos 2019'da şirketin CEO'luk görevine atanırken Mart 2022 tarihinden bu yana Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi görevini de sürdürmektedir.

