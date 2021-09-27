Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu gibi güçlü isimlerle yollarını ayıran Güldür Güldür Show'un yeni sezon fragmanı yayınladı.

MASTERCHEF'LE BAŞLANGIÇ YAPIYORLAR

Yeni bölümleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Güldür Güldür'e MasterChef skeci damga vuracak.

CUMARTESİ AKŞAMLARI İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Güldür Güldür'ün kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ile Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı program cumartesi akşamları izleyici ile buluşacak.

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