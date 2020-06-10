Yeni Samsung 8TB SSD Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!
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Yeni Samsung 8TB SSD Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Öncelikli olarak dosyaları depolamayı amaçlayan ultra yüksek kapasitesli bir SSD arıyorsanız, Samsung'un yeni SSD'si dikkatinizi çekebilir.

Yeni Samsung 8TB SSD Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!
10.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:52

Öncelikli olarak dosyaları depolamayı amaçlayan ultra yüksek kapasitesli bir SSD arıyorsanız, Samsung'un yeni SSD'si dikkatinizi çekebilir. Samsung 870 QVO SSD'ler, 8TB ve 1TB depolama seçenekleriyle ön siparişe açıldı. Fiyatı dudak uçuklatıyor!

Fiyatı 900 Dolar!

SSD'ler inanılmaz derecede pahalı olmaları nedeniyle tam olarak benimsenmedi, ancak son yıllarda fiyatları biraz düştü. Yine de ucuz değiller lakin eski kadar da ulaşılamaz değiller. Bilgisayarınızı yüksek kapasiteli bir SSD ile donatmak istiyorsanız, Samsung'un yeni SSD'leri listenizde olmalı. 8 TB depolama alanına sahip Samsung QVO SSD, Amazon'da listelendi. Evet, 8TB depolama alanlı bir SSD. Ancak çok heyecanlanmayın; zira fiyatı 900 dolar!

Performans Değil, Depolama Odaklı

Tom's Hardware'a göre SSD, büyük olasılıkla Samsung'un QVO 860 SSD'lerinde kullandığı QLC 3D V-NAND teknolojisini kullanıyor. Bu, SSD'nin yavaş olacağı anlamına gelmese de performanstan ziyade depolamaya odaklandığını gösteriyor.

Ağustos'ta Satışa Sunulacak

Samsung 8TB 870 QVO SSD'si 24 Ağustos'ta, 1TB modeli 30 Haziran'da satışa sunulacak. İki model de Amazon'da yayınlandıktan sonra kaldırıldı.

Kaynak: Tamindir

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