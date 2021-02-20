Yeni saçlarıyla dillere düşen İbrahim Tatlıses'ten beklenen açıklama: Boya saçımda fazla kaldı
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Yeni saçlarıyla dillere düşen İbrahim Tatlıses'ten beklenen açıklama: Boya saçımda fazla kaldı

20.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:25

Saçlarındaki değişimle İbo Show'un yeni bölüm fragmanının en çok konuşulan olayı olan İbrahim Tatlıses, saç ektirdiği hatta yeni imajı için 100 bin TL harcadığı yönündeki haberleri "Ben neysem oyum, sadece boya saçımda fazla kaldı" diyerek yalanladı.

Yıllar sonra ekrana dönen İbrahim Tatlıses, her cumartesi akşamı yayınlanan İbo Show ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İbo Show'un bu akşam ekrana gelecek olan 14. yeni bölüm fragmanında Tatlıses'in yeni saç tarzı dikkat çekmişti.

"BOYA SAÇIMDA FAZLA KALDI"

Tatlıses'in yeni tarzı için 100 bin TL'lik harcama yaptığı iddia edilmişti. Yeni saçlarıyla dillere düşen usta sanatçı, Instagram hesabından fotoğrafını paylaşarak "Ne botoks ne saç ektirme hepsi uydurma ben şimdiye kadar neydiysem yine oyum merak etmeyin. İbo sizi İbo'nuz değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" ifadelerini kullandı.

Yeni saçlarıyla dillere düşen İbrahim Tatlıses'ten beklenen açıklama: Boya saçımda fazla kaldı

100 BİN TL HARCADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Saç botoksu ve peruk kullanmadan imajını yenileyen Tatlıses'in daha genç ve diri gözükmek için 8 haftalık bir programa başladığı ve bunun için de 100 bin TL harcadığı iddia edilmişti.

Yeni saçlarıyla dillere düşen İbrahim Tatlıses'ten beklenen açıklama: Boya saçımda fazla kaldı
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