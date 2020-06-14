YENİ PİST İLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇAK İNİŞ KALKIŞ KAPASİTESİ SAATTE 120'YE ÇIKACAK
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YENİ PİST İLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇAK İNİŞ KALKIŞ KAPASİTESİ SAATTE 120'YE ÇIKACAK

YENİ PİST İLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇAK İNİŞ KALKIŞ KAPASİTESİ SAATTE 120'YE ÇIKACAK (Havadan görüntülerle)Haber-Kamera İbrahim YILDIZ-Enver ALASİSTANBUL, (DHA)İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilecek olan 3'üncü bağımsız pist...

14.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:41

YENİ PİST İLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇAK İNİŞ KALKIŞ KAPASİTESİ SAATTE 120'YE ÇIKACAK (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera İbrahim YILDIZ-Enver ALASİSTANBUL, (DHA)

İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilecek olan 3'üncü bağımsız pist ile saatlik uçak iniş kalkış kapasitesi saatte 80'den 120'ye çıkacak. Yeni pistin havadan görüntüleri paylaşıldı.

İstanbul Havalimanı'nda bugün gerçekleştirilecek 3'ncü pist, cami ve devlet konukevinin açılışları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'nda bir yandan da yeni pist çalışmaları tamamlandı. Yeni pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarında mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak ve ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek. Pist ile birlikte İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükselecek. Yeni pistin havadan görüntüleri paylaşıldı.

YENİ PİSTİN ÖZELLİKLERİ

Yeni pistin hizmete girmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız ana pist ve 2 yedek pistleri ile toplam 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde uçak iniş kalkış kapasitesi saatte 80'den 120'ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800'den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek. Piste ait taksi yolları 23 mt gövde ve her iki kısımda 10.5 mt kaplamalı banket genişliğine sahip. Taksi yolarının genişlikleri, kaplamalı banket dahil 44 mt. Taksi yollarından, 4 adeti kuzeyli operasyonlarda, 4 adeti de güneyli operasyonlarda pisten hızlı çıkışı sağlayacak özelliğe sahip, hızlı çıkış taksi yolu kullanıldı. Yeni pist ayrıca CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahip. Pist gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içeriyor . 36 pist başının bulunduğu kısımda ağırlıklı inişlerin olacağı planlandı ve 375 mt beton kaplama yapıldı. Pistin geri kalan kısmı 2 bin 685 mt asfalt olarak yapıldı.

6 BİN 230 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından pistin yanı sıra İstanbul Havalimanı'nda bir cami açılışı da gerçekleşecek. 8 bin 70 metrekarelik alana sahip cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Camide 2 adet minare bulunmakta ve yüksekliği 55 metre olup tek şerefelidir. 6 bin 230 kişinin ayı anda ibadet edeceği camide 72 adet zeminden kubbeye doğru yükselen renkli camlar bulunmakta. Meshlerin bitiminde kuşak bölümünde Allah'ın 99 isminin yazdığı altın varaklı kutu profilden yapılmış tezyinat çalışması yer almakta. Bu kısmın da üzeri artık çatıyı oluşturmakta olup kubbenin en üst noktasında İhlas Suresi'nin yazdığı tezyinat çalışması buluyor. Bu bölümün de üstünde yine kaburgalar arasında kalacak şekilde ayarlanmış 14 adet farklı ayetten oluşan tezyinat yazıları yer alıyor. Caminin güneyinde bulunan 260 araçlık otoparkta 15 tanesi engelli, 7 tanesi elektrikli araç, 2 tanesi büyük araç, 14 tanesi paylaşımlı araçlar, 15 tanesi de düşük emisyonlu araçlar için ayrıldı.

DEVLET KONUKEVİ 3 BİN 825 METREKARE

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi Şeref Salonu, dinlenme odası, üç farklı salon, fuaye, iki adet konferans salonu, mutfak, ofis, basın bekleme odası, selamlama askeri odası, personel odası, bay-bayan mescit, abdesthane ve son olarak sığınaktan oluşmakta. Yabancı ülke başkanlarının da ağırlanacağı devlet konukevi toplam 3 bin 825 metrekare.

YENİ PİST İLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇAK İNİŞ KALKIŞ KAPASİTESİ SAATTE 120'YE ÇIKACAK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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