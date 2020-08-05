Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
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Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile bir araya gelecek.

05.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:36

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce'nin İstanbul'da bazı temaslarda bulunacağını kaleme aldı. İnce'nin görüşeceği isimler arasında eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın da olacağını belirten Öztürk, İnce'nin "Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor" dediğini aktardı.

İşte Saygı Öztürk'ün yazısındaki ilgili kısım;

Muharrem İnce'yi dün bazı CHP milletvekillerinden telefonla arayanlardan "Gel bu işten vazgeç. Mücadeleni partimizde sürdür" diyenler de, "Haklısın. Bizim de rahatsızlıklarımız var. Belediye başkanları illerinde partiyi yönetir hale geldi" diye yakınanlar da var. İnce, CHP'den ayrılacağını, partisini kuracağını belirtti, "Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor" dedi. Kendisine ve arkadaşlarına yapılanları affetmiyor.

"18 KİŞİDEN 17'Sİ 'VARIM' DEDİ"

O da, belediye başkanlarının seçimlere bu kadar müdahil olmasına tepkili.Yeni parti için görüşlerine önem verdiği ve birlikte yürümek istediği bazı isimlerle telefonla konuştu. Dün de İstanbul'a gitti. Bazı görüşmeler yapıyor. Konuştuğu 18 kişiden 17'si, "Varım" dedi. Yeni bir siyasi parti kurulmasının gerekliliğini de anlattı.

MESUT YILMAZ'LA BİR ARAYA GELECEK

İnce'nin hem hemşerilik, hem deneyimleri nedeniyle konuşacağı isimlerden birisi de eski Başbakan Mesut Yılmaz olacak. Yılmaz ve İnce'nin eskiye dayanan dostluğu var. Bu dostane bir görüşme olacak.

Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek

Manşet

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