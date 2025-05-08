Yeni Papa Leo kimdir? Papa Leo kaç yaşında?

Vatikan'da 133 kardinal, yeni papayı seçmek için konklavda 3. kez bir araya geldi. Toplantının ardından Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın seçildiği anlamına gelen beyaz duman yükseldi. Yeni papa 69 yaşındaki ABD'li Robert Prevost oldu. Tarihteki ilk ABD'li Papa olan Prevort, kendine Papa 14. Leo adını seçti. Yeni Papa kimdir? Papa kaç yaşında?

YENİ PAPA KİMDİR?

Katoliklerin ruhani lideri Papa Fnracis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Vatikan'da yeni papa seçimi yapıldı. 133 kardinal, konklavda yeni papayı seçmek için 3. kez toplandı.

Beyaz dumanın yükselmesinin ardından yeni papanın ismi de açıklandı. Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki Robert Prevost oldu. Tarihteki ilk ABD'li Papa olan Prevort, kendine Papa 14. Leo adını seçti.

Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor. Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.