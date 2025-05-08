Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası

Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası
Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

Katoliklerin tarihinde bir ilk! Yeni papayı o ülkeden seçtiler
ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla

Yeni Papa Leo kimdir? Papa Leo kaç yaşında?

Yeni Papa Leo kimdir? Papa Leo kaç yaşında?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatikan'da 133 kardinal, yeni papayı seçmek için konklavda 3. kez bir araya geldi. Toplantının ardından Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın seçildiği anlamına gelen beyaz duman yükseldi. Peki, Yeni Papa kimdir? Papa kaç yaşında?

Vatikan'da 133 kardinal, yeni papayı seçmek için konklavda 3. kez bir araya geldi. Toplantının ardından Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın seçildiği anlamına gelen beyaz duman yükseldi. Yeni papa 69 yaşındaki ABD'li Robert Prevost oldu. Tarihteki ilk ABD'li Papa olan Prevort, kendine Papa 14. Leo adını seçti. Yeni Papa kimdir? Papa kaç yaşında?

YENİ PAPA KİMDİR?

Katoliklerin ruhani lideri Papa Fnracis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Vatikan'da yeni papa seçimi yapıldı. 133 kardinal, konklavda yeni papayı seçmek için 3. kez toplandı.

Beyaz dumanın yükselmesinin ardından yeni papanın ismi de açıklandı. Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki Robert Prevost oldu. Tarihteki ilk ABD'li Papa olan Prevort, kendine Papa 14. Leo adını seçti.

Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor. Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi

Sokak röportajlarıyla ilgili ilk somut hareket geldi
Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı

Mourinho giderse kimi göreve getireceğini açıkladı
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.