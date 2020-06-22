Yeni nesil Oya-Bora Abdullah Yıldız ve Firuze Bulut Yıldız tarafından kurulan AliFiru grubunun 3. single çalışmaları olan "Canım Benim" ünlü mamuller yapım markası ile tüm dijital platformlarda yayında

AliFiru grubu üyeleri Abdullah Yıldız ve Firuze Bulut Yıldız, 2017'de nikah masasına oturdu. Özel hayatlarındaki birlikteliklerini müziğe de taşıyan AliFiru, yayınladıkları şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmakla beraber, sevenleri tarafından 90'ların unutulmaz ikilisi Oya-Bora'ya benzetiliyorlar. Söz ve müziği Abdullah Yıldız'a ait olan "Canım Benim"in aranjörlüğünü Alper Gemici yaptı. "Canım Benim" ünlü mamüller yapım markası ile tüm dijital platformlarda yayında.



Kaynak: Snob Magazin