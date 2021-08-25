Yeni nesil konsollarda Assassin's Creed Odyssey'e 60 FPS desteği geliyor!
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Yeni nesil konsollarda Assassin's Creed Odyssey'e 60 FPS desteği geliyor!

Yeni nesil konsollarda Assassin's Creed Odyssey'e 60 FPS desteği geliyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Assassin's Creed Odyssey, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te 60 FPS çalışabilecek güncellemesini alacak.

Ubisoft Quebec tarafından geliştirilip Ubisoft tarafından 2018 yılında yayınlanan, Assassin's Creed Odyssey için gelecek olan güncelleme 24 Ağustos'ta yayınlanacak. Yeni güncelleme, geriye dönük uyumluluk sayesinde oyunu Xbox Series X/S ve PlayStation 5'te çalıştırırken 60 FPS desteği sağlayacak.

Geliştirici yeni güncellemeyi, Assassin's Creed resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Yeni nesil konsollarda Assassin's Creed Odyssey'e 60 FPS desteği geliyor!

Odyssey, 1.6 güncellemesi ile gelen 60FPS desteği, oyunu kütüphanesinde bulunan veya yeni oynayacak oyunculara güzel deneyimler yaşatacak. Ubisoft'un Odyssey'e 60FPS desteğini getireceği duyurduktan sonra oyuncular 60 FPS desteğini diğer Assassin's Creed oyunları için de istediğini belirtti.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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