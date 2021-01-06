Yeni Nesil Füze Uyarı Uydu İhalesini Hangi Şirket Aldı?
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Yeni Nesil Füze Uyarı Uydu İhalesini Hangi Şirket Aldı?

06.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:51
Yeni Nesil Füze Uyarı Uydu İhalesini Hangi Şirket Aldı?

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze uyarı uyduları için yaptığı ihaleyi 4 milyar 934 milyon 360 bin 150 dolara Lockheed Martin savunma şirketine verdi.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze uyarı uyduları için yaptığı ihaleyi 4 milyar 934 milyon 360 bin 150 dolara Lockheed Martin savunma şirketine verdi.

İhalenin sonucu, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), açıkladığı 4 Ocak tarihine ait sözleşme duyurularında yayınlandı.

İhaleye ilişkin açıklamada, "3 adet Yeni Nesil Georsenkronize (YNG) Yer Yörüngeli Uzay Aracı", sistemin yer görevleri yazılımı ve yer sensörleri işletim yazılımının üretimi, entegrasyonu, testi ve teslimatı için 4 milyar 934 milyon 360 bin 150 doları aşmayacak şekilde Lockheed Martin Uzay şirketiyle anlaşma yapıldığı" belirtildi.

MAYIS'TAKİ İHALE 2.4 MİLYAR DOLAR

Anlaşmaya, üç uydunun fırlatma araçlarının entegrasyonunun da dahil olduğu ifade edilen açıklamada, araştırma, geliştirme, test ve değerlendirme için 99 milyon doların anlaşmanın imzalandığı sırada şirkete verildiği kaydedildi.

YNG uyduları, yine yörüngede bulunan ve füze uyarı sistemi olarak kullanılan "Uzay-Tabanlı Kızılötesi Sistemi"nin yerini alacak.

ABD Uzay Kuvvetleri, ikisi kutupları, üçü de Dünya'nın diğer bölgelerini gözetlemek üzere bu yeni sistemlerinin sayısını toplamda beşe çıkaracak.

Komutanlık, kutup bölgelerini gözetleme uydularının birinci fazının tasarımı ve geliştirilmesi için ise mayıs ayında yaptığı ihaleyi 2 milyar 400 milyon dolara Northrop Grumman şirketine vermişti.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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