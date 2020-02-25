Yeni model bilgisayarları yakından inceledi
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Yeni model bilgisayarları yakından inceledi

Katıldığı Survivor yarışması ile bir anda geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sporcu Atakan Arslan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

25.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:41
Yeni model bilgisayarları yakından inceledi

Tek başına AVM'ye gelen başarılı sporcu ilk olarak soluğu 'da aldı. Burada yeni çıkan ürünleri inceleyip çalışanlardan bilgi alan , özellikle yeni model bilgisayarları yakından inceledi.

AVM'ye gelen misafirler tarafından bir anda ilgi odağı olan 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan, sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirip, onlarla uzun uzun sohbet etti.

Kaynak: Snob Magazin

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