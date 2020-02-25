25.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:41

Tek başına AVM'ye gelen başarılı sporcu ilk olarak soluğu Apple Store'da aldı. Burada yeni çıkan ürünleri inceleyip çalışanlardan bilgi alan Atakan Arslan, özellikle yeni model bilgisayarları yakından inceledi.

AVM'ye gelen misafirler tarafından bir anda ilgi odağı olan 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan, sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirip, onlarla uzun uzun sohbet etti.



