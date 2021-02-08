Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de bu hafta!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de bu hafta!

08.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:11
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de bu hafta!

Süper Lig'in 24. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı detayları merak ediliyor. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de haberimizde.

Süper Lig'de 24. hafta maçları devam ediyor. 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor - Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 8 Şubat Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR: ABDUSSAMED, CHEBAKE, WALLACE, SEMİH, BÜLENT, MALLAN, ACQUAH, FOFANA, UMUT, ADEM, TETTEH

TRABZONSPOR: UĞURCAN, K.AHMET, EDGAR, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, BAKASETAS, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Demet Akalın Merve Dizdar Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Deniz Türüç Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Jandarma Beşiktaş Futbol Federasyonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de bu hafta!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 17:17:36. #1.14#
title