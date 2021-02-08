Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de bu hafta!
Süper Lig'in 24. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı detayları merak ediliyor. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de haberimizde.
Süper Lig'de 24. hafta maçları devam ediyor. 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor - Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 8 Şubat Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
YENİ MALATYASPOR: ABDUSSAMED, CHEBAKE, WALLACE, SEMİH, BÜLENT, MALLAN, ACQUAH, FOFANA, UMUT, ADEM, TETTEH
TRABZONSPOR: UĞURCAN, K.AHMET, EDGAR, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, BAKASETAS, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY