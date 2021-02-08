Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de bu hafta!

Süper Lig'in 24. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı detayları merak ediliyor. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de haberimizde.