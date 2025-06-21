Yeni Litvanya Büyükelçisi Esra Toplu kimdir? Esra Toplu hayatı ve biyografisi!

Yeni Litvanya Büyükelçisi Esra Toplu kimdir? Esra Toplu hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 21 Haziran 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Litvanya Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Esra Toplu kimdir, merak edildi. İşte, Esra Toplu hayatı ve biyografisi.

Yeni Litvanya Büyükelçisi Esra Toplu oldu. 21 Haziran 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Litvanya Büyükelçisi Esra Toplu kimdir, Esra Toplu hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ LİTVANYA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Litvanya Büyükelçisi Esra Toplu oldu.

İşte karar:

Yeni Litvanya Büyükelçisi Esra Toplu kimdir? Esra Toplu hayatı ve biyografisi!


YENİ LİTVANYA BÜYÜKELÇİSİ ESRA TOPLU KİMDİR?

Esra Toplu hakkında bilgiler güncelleniyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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