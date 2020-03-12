Yeni Koronavirüs toplantısı yapıldı
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Nurullah Çakır, Koronavirüs, Yozgat, Güncel

Yeni Koronavirüs toplantısı yapıldı

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında Yeni Koronavirüs ile ilgili toplantı düzenlendi.

12.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:54
Yeni Koronavirüs toplantısı yapıldı

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında Yeni Koronavirüs ile ilgili toplantı düzenlendi.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Çakır, "Covid-19 (Yeni Koronavirüs) solunum yollarını tutan diğer hastalıklara benzer belirtiler göstermektedir. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik genel belirtilerdir. Bu virüsten korunmada kişisel hijyen kurallarına uymak çok önemlidir" dedi.


Sabun ve bol su ile ellerimizi en az 20 saniye yıkamanın korunmada en önemli uygulamalardan biri olduğunu belirten Vali Çakır, "Su ve sabuna ulaşılamadığı durumlarda, alkol bazlı el dezenfektanı veya kolonya ile ellerimizin temizlenmesi korunmada etkilidir. Hastalık belirtisi bulunan kişilerin sağlık kuruluşlarına bir an önce başvurmaları çok önemlidir. Umre ziyareti ve yurt dışından gelen vatandaşlarımızın dönüşte 14 gün süre ile evden dışarı çıkmamaları, hastalık belirtileri yönünden kendilerini gözlemlemeleri önem arz etmektedir. Bu süreçte kişisel hijyen kurallarına maksimum düzeyde uymaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri daha uygun olacaktır" diye konuştu. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

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