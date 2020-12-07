Yeni koronavirüs önlemleri gelecek mi? Yeni koroınavirüs önlemleri ne zaman gelecek?
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Yeni koronavirüs önlemleri gelecek mi? Yeni koroınavirüs önlemleri ne zaman gelecek?

07.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:55
Yeni koronavirüs önlemleri gelecek mi? Yeni koroınavirüs önlemleri ne zaman gelecek?

Vaka sayılarında yaşanan artışlar kısıtlamaları beraberinde getirdi. Peki, Yeni koronavirüs önlemleri gelecek mi? Yeni koroınavirüs önlemleri ne zaman gelecek?

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konu ile ilgili merak edilenleri cevapladı. Detaylar haberimizde.

YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ GELECEK Mİ?

Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'a konuşan Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu tam kapanmanın etkisinin 7-10 gün içerisinde etkisini göstereceğini, İstanbul'da vaka sayılarında yaşanan yüzde 25 düşüşün ise kısmi kısıtlamaların sonucu olduğunu söyledi. Günlük vaka sayısının 30 bin seviyesine sabitlendiğini belirten İlhan Şunları söyledi: "Türkiye geneline baktığımızda Samsun gibi Hatay gibi vaka sayılarının arttığı illerimiz var. O nedenle vaka sayılarındaki düşüşün devamı ve tüm illere yayılması çok önemli. Şu an plato çiziyoruz. Hastalarda 6 bin, vakalarda 30 bin civarında sabitiz. Bu gidişi aşağı yönlü çevirmek zorundayız ki 'Başardık' diyebilelim. Bu da kurallara harfiyen uyulması, seyahat yasağı gibi uygulamalarla olabilir."

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