Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak
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Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşiyle romantik paylaşımlara imza atan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk dün gece yarısı açıklanan kararla kızağa çekildi. Selçuk'un evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ana ait kare ise yeniden gündeme geldi.

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan Kabine değişikliği dün akşam gerçekleştirildi. Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Yeni kurulan iki bakanlıktan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı. Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş getirildi. Bu kararlarla, Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan görevlerinden alınmış oldu.

EVLİLİK CÜZDANINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk'la ilgili hafızalara kazınan kareler ise bu değişiklik sonrası yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde eşi ile romantik pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Selçuk, evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı kareyi de takipçileri ile paylaşmıştı.

Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak

"GÖZ AYDINLIĞIM, CAN YOLDAŞIM..."

Selçuk mesajında, "Furkan Suresi 74'üncü ayetini hep çok sevdim. Öyle çok sevdim, öyle çok nakşettim ki yüreğime kabul olmuş duam oldu. Göz Aydın'lığım, gönül ferahlığım, hayat arkadaşım, can yoldaşım; beraber tutacağımız 14'üncü ramazan ayına ulaştıran Rabbime hamdolsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak
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