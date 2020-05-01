İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor

Geçtiğimiz haftalarda Meclis'ten geçerek yasalaşan yeni infaz düzenlemesiyle binlerce kişi cezaevinden tahliye oldu. Yeni suçlar işlenmesinin önüne geçmek için Adalet, İçişleri ve Aile Bakanlığı koordinasyon içinde tahliye olanların takibini yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında son MYK toplantılarında, infaz indirimi düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler tartışıldı.

"HER OLUMSUZ OLAY İNFAZ DÜZENLEMESİNE BAĞLANACAK"

Türkiye gazetesinin haberine göre; Toplantılarda, bazı parti yöneticileri, kamuoyunda infazla ilgili yanlış algı oluştuğunu dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde, Gaziantep'te cani bir babanın dokuz yaşındaki kızını darbederek öldürmesi olayını hatırlatan MYK üyelerinden bazıları "Bu kişi kasım ayında tahliye edilmiş. Ama yapılan bütün haberlerde sanki son infaz indiriminden yararlanıp çıktığı vurgulanıyor. Kamuoyunda da yanlış bir algı oluşuyor. Bu tip olayları önümüzdeki süreçte yaşayabiliriz. Her olumsuz vaka getirilip infaz düzenlemesine bağlanacak. Bu sebeple indirimden yararlanıp tahliye edilenlerin takibinin çok iyi yapılması lazım. Suça karışmalarının önüne geçilmeli" dedi.

Virüs izni sebebiyle evlerine izinli gönderilenlerle ilgili çok fazla problem beklenmediğini belirten AK Parti kaynakları "Bunların yerleri yurtları belli. Ayrıca firar etmeleri ya da bir olaya karıştıklarında izinlerinin yanacağını biliyorlar. Bu sebeple çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" görüşünü dile getirdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKANLAR TAKİP EDİLİYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de MYK toplantısında gündeme getirilen infaz indirimi konusunda cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için alınan birkaç bakanlık tarafından tedbir alındığını söyledi. Edinilen bilgilere göre Gül, infaz indirimi ve virüs izni kapsamında cezaevinden çıkanların listelerinin İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gönderildiğini kaydetti. Bakan Gül, üç bakanlığın koordinasyon içinde cezaevinden çıkanların takibini yaptığını anlattı.