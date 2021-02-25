Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü

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Yıllar sonra ekrana bir televizyon klasiği olan programı 'İbo Show' ile dönen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüme yeni imajıyla damga vurmuştu. Botoks yaptırdığı ve saç ektirdiği şeklinde eleştiri yağmuruna tutulan Tatlıses, imajında yeniden değişikliğe giderek eski haliyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ekranlara ve sahnelere dokuz yıl ara vermek zorunda kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ekran klasiği olan 'İbo Show' programıyla yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Her hafta programın elde ettiği başarı ile adından söz ettiren Tatlıses, geçtiğimiz hafta yenilediği imajla gündeme damgasını vurmuştu.

YORUMLARI DİKKATE ALDI

Star TV'de ekranlarından yeni imajıyla izleyenlerin karşısına çıkan ünlü sanatçı, bir anda sosyal medyanın diline düşmüştü. Yeni imajı sonrası hakkında botoks yaptırdığı ve saç ektirdiği şeklinde yorumlar yapılan Tatlıses, yeniden eski haline döndü. Son haliyle derin bir oh çektiren ünlü sanatçının eleştirilerin aksine saçlarının boyandığı ve alnındaki açıkların kapatıldığı ortaya çıktı.

"NE BOTOKS NE SAÇ EKTİRME"

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yorumlar sonrası açıklama yapan Tatlıses, "Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur." şeklinde konuşmuştu.

İşte İbrahim Tatlıses'in son hali;