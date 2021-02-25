Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü

25.02.2021 23:06 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:50

Yıllar sonra ekrana bir televizyon klasiği olan programı 'İbo Show' ile dönen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüme yeni imajıyla damga vurmuştu. Botoks yaptırdığı ve saç ektirdiği şeklinde eleştiri yağmuruna tutulan Tatlıses, imajında yeniden değişikliğe giderek eski haliyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ekranlara ve sahnelere dokuz yıl ara vermek zorunda kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ekran klasiği olan 'İbo Show' programıyla yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Her hafta programın elde ettiği başarı ile adından söz ettiren Tatlıses, geçtiğimiz hafta yenilediği imajla gündeme damgasını vurmuştu.

Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü

YORUMLARI DİKKATE ALDI

Star TV'de ekranlarından yeni imajıyla izleyenlerin karşısına çıkan ünlü sanatçı, bir anda sosyal medyanın diline düşmüştü. Yeni imajı sonrası hakkında botoks yaptırdığı ve saç ektirdiği şeklinde yorumlar yapılan Tatlıses, yeniden eski haline döndü. Son haliyle derin bir oh çektiren ünlü sanatçının eleştirilerin aksine saçlarının boyandığı ve alnındaki açıkların kapatıldığı ortaya çıktı.

"NE BOTOKS NE SAÇ EKTİRME"

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yorumlar sonrası açıklama yapan Tatlıses, "Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur." şeklinde konuşmuştu.

İşte İbrahim Tatlıses'in son hali;

Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü
Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü
Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü
Haber Yorumları (2)
YASAK: İbo show seyretmem.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
YAŞLI KURT: birgun torpak olacan looo, bu ne keyuf heee
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Erol Bulut Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 00:32:35. #1.16#
title