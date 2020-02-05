Yeni imajıyla dikkat çekti
Haberler » Güncel » Yeni imajıyla dikkat çekti - Haber

Yeni imajıyla dikkat çekti

"Aşk Tutulması" isimli yeni single'ını geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturan Reyhan Karaca, yeni imajıyla da dikkat çekti.

05.02.2020 08:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:39
Yeni imajıyla dikkat çekti

Karaca'ya tam not

Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan şarkısının imaj fotoğrafları için saçlarını kestirip, kızıla boyatan , Isaac Angel'ın sanat danışmanlığında Bükre İkizer'in styling'i ile Mustafa Eğriboz'un objektifine poz verdi. Sanatçı, dikkat çeken imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler