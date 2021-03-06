Yeni imajıyla bambaşka biri olan Deniz Seki'ye yorum yağdı: Deniz Seki nerede?
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Yeni imajıyla bambaşka biri olan Deniz Seki'ye yorum yağdı: Deniz Seki nerede?

06.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:18
Yeni imajıyla bambaşka biri olan Deniz Seki'ye yorum yağdı: Deniz Seki nerede?

2,5 ayda 22 kilo veren ve değişimiyle ağızları açık bırakan Deniz Seki, Instagram hesabından yayınladığı pozlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak mini elbiseli pozunu paylaşan Seki'nin değişimini görenler "Deniz Seki nerede?" yorumunu yaptı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Deniz Seki, son günlerde değişimiyle adından söz ettiriyor. 22 kilo vererek 36 bedene kadar düşen Seki, vücudundaki değişimin yanı sıra yüzüne yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor.

"BU KİM, DENİZ SEKİ NEREDE?"

Instagram hesabından yayınladığı pozlarla bambaşka biri gibi görünen Seki, son olarak siyah mini elbiseli pozunu paylaştı. Yüzündeki değişimle başka gibi görünen Seki için "Photoshopu fazla abartmışsın" ve "Bu kim Deniz Seki nerede?" yorumları yapıldı.

Deniz Seki'nin yeni görüntüsünü çok beğenen usta sanatçı Nilgün Belgün "Waww" yorumunu yaparken Gonca Vuslateri de "İşte bu" dedi.

İşte Deniz Seki'nin yeni pozu:

Yeni imajıyla bambaşka biri olan Deniz Seki'ye yorum yağdı: Deniz Seki nerede?

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