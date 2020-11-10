Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak
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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak

10.11.2020 11:36 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:42

Berat Albayrak'ın istifası sonrasında dün gece Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Lütfi Elvan, Albayrak'ın sağlık problemleri nedeniyle devir teslim töreninin yapılmayacağını söyledi.

Instagram hesabından istifa paylaşımı yapan Berat Albayrak, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması sonrasında resmen Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini bıraktı. Albayrak'ın yerine ise Lütfi Elvan getirildi.

Elvan, TBMM'de ayaküstü muhabirlerin tebriklerini kabul etti. Kendisine yeni görevi bekleyip beklemediği soruları yöneltilen Elvan, "Benim için de sürpriz oldu" dedi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILMAYACAK

Elvan, Bakanlıkta devir teslim töreninin ne zaman yapılacağı sorusuna ise "Berat Bey'in rahatsızlığı nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak" ifadeleriyle yanıt verdi.

SAĞLIK PROBLEMLERİNİ SEBEP GÖSTERMİŞTİ

Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı istifa paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" cümleleri yer almıştı.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak

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