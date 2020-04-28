Yeni Hayatta Kalma Oyunu Maid of Sker Geliyor Eğer daha fazla hayatta kalma-korku oyunu görmek istiyorsanız, önümüzdeki Haziran ayını bekleyin derim sevgili takipçiler. Wales Interactive, gerçek bir hikayeden esinlenilen Maid of Sker oyununun duyurusunu yaptı.

Eğer daha fazla hayatta kalma-korku oyunu görmek istiyorsanız, önümüzdeki Haziran ayını bekleyin derim sevgili takipçiler. Wales Interactive, gerçek bir hikayeden esinlenilen Maid of Sker oyununun duyurusunu yaptı.

Oyun dünyasının geneline baktığımızda, hayatta kalma-korku türüne diğer türlere oranla daha az rastlıyoruz. Ne var ki çıkanlar da kalite açısından belirli oranda doyurucu oluyorlar. Mesela son olarak Resident Evil 3 (2020) bu ayın başlarında bizlerle buluşmuştu. Wales Interactive ise bir yenisine imza atacak.

Şimdilik net bir çıkış tarihi olmayan oyunun COVID-19 kaynaklı bir sıkıntı yaşanmadığı sürece Haziran ayında PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One, Ekim ayında da Switch için satışa sunulması bekleniyor.

Maid of Sker Detayları

Maid of Sker, Galler halkiyatı ile yoğurulmuş ve bizleri 1898 yılına götüren bir oyun olacak. Kötü şöhretli Hotel Sker'da geçen hikayesi, Elizabeth Williams'tan esinlenilerek yazılmış. Williams, 1800'lü yıllarda babası tarafından odasına kilitlendikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olan Galli bir kadındı. Maid of Sker oyununda, sevdiği kadını kurtarmak için oldukça zorlu ve ürkütücü bir mücadeleye girişmiş olan müzisyen Thomas Evans rolünde olacaksınız.

Oynanış olarak keşfetmeye ve herhangi bir silah kullanımının olmadığı hayatta kalma taktiklerine odaklanışmış bir deneyim sunulacak. Yeri geldiğinde gizlenecek, koşacak veya düşmanlarınızın dikkatini başka tarafa çekerek içine düştüğünüz zor durumda sıyrılmaya çalışacaksınız. Öte yandan Maid of Sker oyununda kararlar da işin içinde olacak. Haliyle hikayenin gidişatında değişiklikler yaşanacak ve buna bağlı olarak da farklı bitişler görebileceksiniz.

Maid of Sker için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.