Yeni geliniyle birlikte eski gelinini soyan kayınvalideye 5 yıl hapis

İzmir'de oğlunun boşandığı eski eşinin tatile gitmesini fırsat bilip yaşadığı evden düğünde aldığı mobilya ve beyaz eşyaları geri alan kayınvalide, oğlu G.G. ve yeni gelini ile iki akrabası, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de oğlunun boşandığı eski eşinin tatile gitmesini fırsat bilip yaşadığı evden düğünde aldığı mobilya ve beyaz eşyaları geri alan kayınvalide, oğlu G.G. ve yeni gelini ile iki akrabası, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onanan karar, istinaf savcılığı tarafından bozularak tekrar yerel mahkemeye gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde oturan ve 12 yıl evli kalan G.G. ile C.Y. anlaşmalı olarak boşandı. Bir süre ortak yaşadıkları evde oturan ve 2 çocuğunun velayetinin babaya verilmesi üzerine taşınma kararı alan C.Y., iddiaya göre taşınmadan birkaç gün önce Çeşme'ye tatile gitti. Tatilde bir arkadaşı kendisine mesaj atıp, evindeki eşyaların eski eşi ve kayınvalidesi ile birlikte gelen akrabaları tarafından taşındığını söyledi. Aldığı bu haber üzerine İzmir'e dönen C.Y., evinin kapı kilidinin de değiştirildiğini fark edince avukatları aracılığı ile şikayette bulundu. Eve izinsiz giren eski eşi G.G, annesi A.G., kızı S.Ö. ile akrabaları G.G. ve eski eşi G.G.'nin yeni eşi F.G. hakkında 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan dava açıldı. İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada C.Y., "Ev eşyaları dışında 6 adet bilezik, 3 bin 500 lira para ve 1 çeyrek altını da götürmüşler. Toplam zararım 35 bin lira. Şüphelilerin eylemi hırsızlıktır" dedi.

Eski kayınvalide A.G. ise kendisi tarafından alınıp eve konulan ve artık işe yaramaz olan eşyaları evden çıkarttığını savunarak, bu eşyaların bir kısmını attığını, bir kısmını ise tanımadığı fakir kişilere verdiğini söyledi. Diğer sanıklar da benzer ifadeler vererek kendilerine iftira atıldığını iddia etti.

Yakalama kararı çıkarıldı

İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda her bir sanığa 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 5'er yıl hapis cezası verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ise yapılan itirazları reddederek kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirdi ve sanıklar hakkında yakalama kararı çıktı. Tutuklanan 5 sanık, tekrar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına itirazda bulundu. Bu kez savcılık, sanıkların serbest bırakılıp, dosyanın tekrar yerel mahkemede değerlendirilmesi kararını aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı