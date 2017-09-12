Yeni Eğitim-öğretim Yılına Doğru

Şereflikoçhisar Şoförler Odası Başkanı Mustafa Alıcı, öğrencilerin okullara gidiş gelişlerinde kullanacakları servis araçlarının büyükşehir yetki belgeli olması gerektiğini söyledi.



Alıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlanmasının ardından Ankara özel taşıma ücretleri fiyat tarifesinin Şereflikoçhisar'da da uygulanacağını belirtti.



Şereflikoçhisar'da öğrencilerin okullara gidiş gelişlerinde kullanacakları servis araçlarının büyükşehir yetki belgeli olması gerektiğini ifade eden Alıcı, belgesiz araçların servis yapamayacağını, bu araçlara korsan olarak cezai işlem uygulanacağını söyledi.



Alıcı, kazasız bir eğitim-öğretim yılı dileyerek, "2017-2018 dönemi için yıllık servis araç fiyat tarifesi 0-3 kilometreye kadar bin 611 lira, 3-6 kilometreye kadar bin 764, 6 -10 kilometreye kadar 2 bin 61, 10-15 kilometreye kadar 2 bin 412 lira olarak belirlendi." dedi.