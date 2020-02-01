Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret
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Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

01.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:08
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı , Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü 'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Gerçekleşen ziyarete Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Koordinatör Yardımcısı Serhat Yılmaz, Yeni Dünya Vakfı Komisyon Başkanı Uğur Mutlu ve Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Denetim Kurulu Onursal Başkanı Muhammet Sadi Öksüz de katıldı. Ziyaretin sonunda Rektör Taş, tarafından Mahmut Göksu'ya üniversite anı tabağı hediye edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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