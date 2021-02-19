Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı

19.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:54
Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Jess Aldridge, doğum yaptıktan saatler sonra erkek arkadaşından ayrılık mesajı aldı. Yaptıkları sadece bununla sınırlı kalmayan Ryan Shelton isimli eski sevgili, yeni doğum yapan kız arkadaşının annesi ile yeni bir ilişkiye başlayıp şehri terk etti.

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Jess Aldridge, internet üzerinden tanıştığı 29 yaşındaki Ryan Shelton ile üç yıldır ilişki yaşıyordu. İlk çocuklarını geçtiğimiz ocak ayında kucağına alan genç kadın, ikinci bebeğini doğurmak için hastaneye yattı. Doğum yaptıktan saatler sonra erkek arkadaşından ayrılık mesajı alan iki çocuk annesi kadın, sevgilisinin 44 yaşındaki annesi ile kaçtığını öğrenince dünyası başına yıkıldı.

Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ GELMESİYLE BAŞLADI"

Annesi ve eski erkek arkadaşı hakkında konuşan Aldridge, "Aralarındaki ilişki, muhtemelen sokağa çıkma yasağının gelmesiyle başladı." dedi. Evde ikisinin flört ettiğini söyleyen genç kadın, bir keresinde onları temas içerisinde yakaladığını belirtti. Hastaneden taburcu olan Aldridge, şimdi yardım almadan çocuklarına bakmak zorunda kalacak.

Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Meghan Markle
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Uefa Şehit İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 12:58:39. #1.16#
title