Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Jess Aldridge, doğum yaptıktan saatler sonra erkek arkadaşından ayrılık mesajı aldı. Yaptıkları sadece bununla sınırlı kalmayan Ryan Shelton isimli eski sevgili, yeni doğum yapan kız arkadaşının annesi ile yeni bir ilişkiye başlayıp şehri terk etti.

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Jess Aldridge, internet üzerinden tanıştığı 29 yaşındaki Ryan Shelton ile üç yıldır ilişki yaşıyordu. İlk çocuklarını geçtiğimiz ocak ayında kucağına alan genç kadın, ikinci bebeğini doğurmak için hastaneye yattı. Doğum yaptıktan saatler sonra erkek arkadaşından ayrılık mesajı alan iki çocuk annesi kadın, sevgilisinin 44 yaşındaki annesi ile kaçtığını öğrenince dünyası başına yıkıldı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ GELMESİYLE BAŞLADI"

Annesi ve eski erkek arkadaşı hakkında konuşan Aldridge, "Aralarındaki ilişki, muhtemelen sokağa çıkma yasağının gelmesiyle başladı." dedi. Evde ikisinin flört ettiğini söyleyen genç kadın, bir keresinde onları temas içerisinde yakaladığını belirtti. Hastaneden taburcu olan Aldridge, şimdi yardım almadan çocuklarına bakmak zorunda kalacak.