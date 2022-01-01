Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın imajı göz doldurdu - Haberler Magazin
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Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın imajı göz doldurdu

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, bomba bir diziyle ekranlara dönüş yapıyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı TV8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk'un ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi için imaj değişikliğine gittiği görüldü.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sadece dijital projelerde yer alan Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Süslü Korkuluk dizisinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.

İLK TANITIM GELDİ

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisi, dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilk kez gösterildi. Çağatay Ulusoy'un bir tarladaki korkuluğun üzerine kıyafetler diktiği fragmanda, ünlü oyuncunun yeni rolü ise büyük heyecan yarattı.

Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın imajı göz doldurdu

YENİ İMAJI GÖZ DOLDURDU

Son olarak Son olarak BluTV'de yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde yer alan oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni imajı ise göz doldurdu. Dizide bir kıyafet tasarımcısına hayat veren Ulusoy'un ise partneri henüz belli değil.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (1)
Demir Acer :nerde o eski klas komedi diziler, abuk sabuk isler insanin ici karariyor Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
500
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