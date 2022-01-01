Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın imajı göz doldurdu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sadece dijital projelerde yer alan Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Süslü Korkuluk dizisinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.

İLK TANITIM GELDİ

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisi, dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilk kez gösterildi. Çağatay Ulusoy'un bir tarladaki korkuluğun üzerine kıyafetler diktiği fragmanda, ünlü oyuncunun yeni rolü ise büyük heyecan yarattı.

YENİ İMAJI GÖZ DOLDURDU

Son olarak Son olarak BluTV'de yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde yer alan oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni imajı ise göz doldurdu. Dizide bir kıyafet tasarımcısına hayat veren Ulusoy'un ise partneri henüz belli değil.

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