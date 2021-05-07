YENİ DELHİ - Salgınla mücadele kapsamında 500 yataklı hastane yapılıyor
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YENİ DELHİ - Salgınla mücadele kapsamında 500 yataklı hastane yapılıyor

Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Hindistan'da koronavirüs vakaları hızla artarken, salgınla mücadele kapsamında Yeni Delhi kentinde eskiden festivallerin ve konserlerin yapıldığı Ramlila Maidan'da 500 yataklı hastane inşa ediliyor.

Hindistan'da koronavirüs vakaları hızla artarken, salgınla mücadele kapsamında Yeni Delhi kentinde eskiden festivallerin ve konserlerin yapıldığı Ramlila Maidan'da 500 yataklı hastane inşa ediliyor.

YENİ DELHİ - Salgınla mücadele kapsamında 500 yataklı hastane yapılıyor
YENİ DELHİ - Salgınla mücadele kapsamında 500 yataklı hastane yapılıyor
YENİ DELHİ - Salgınla mücadele kapsamında 500 yataklı hastane yapılıyor
YENİ DELHİ - Salgınla mücadele kapsamında 500 yataklı hastane yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh

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