YENİ DELHİ - Salgınla mücadele kapsamında 500 yataklı hastane yapılıyor
Hindistan'da koronavirüs vakaları hızla artarken, salgınla mücadele kapsamında Yeni Delhi kentinde eskiden festivallerin ve konserlerin yapıldığı Ramlila Maidan'da 500 yataklı hastane inşa ediliyor.
Hindistan'da koronavirüs vakaları hızla artarken, salgınla mücadele kapsamında Yeni Delhi kentinde eskiden festivallerin ve konserlerin yapıldığı Ramlila Maidan'da 500 yataklı hastane inşa ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh