YENİ DELHİ - Hindistan'da yılbaşı denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YENİ DELHİ - Hindistan'da yılbaşı denetimi

AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güvenlik personelleri, yeni yıl arifesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle akşam 22'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı öncesinde Connaught Place'deki bir kontrol noktasında denetim gerçekleştirdi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güvenlik personelleri, yeni yıl arifesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle akşam 22'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı öncesinde Connaught Place'deki bir kontrol noktasında denetim gerçekleştirdi.

YENİ DELHİ - Hindistan'da yılbaşı denetimi

YENİ DELHİ - Hindistan'da yılbaşı denetimi

YENİ DELHİ - Hindistan'da yılbaşı denetimi

AA / Amarjeet Kumar Singh - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title