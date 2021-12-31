YENİ DELHİ - Hindistan'da yılbaşı denetimi
AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güvenlik personelleri, yeni yıl arifesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle akşam 22'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı öncesinde Connaught Place'deki bir kontrol noktasında denetim gerçekleştirdi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güvenlik personelleri, yeni yıl arifesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle akşam 22'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı öncesinde Connaught Place'deki bir kontrol noktasında denetim gerçekleştirdi.