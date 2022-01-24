YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Eğitim Günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Eğitim Günü

AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Derse gelen öğrenciler Gönüllü öğretmenden detaylar Köprü altında ders gören çocuklar YENİ DELHİ - Dünya 24 Ocak tarihini Uluslararası Eğitim Günü olarak kutluyor.

Derse gelen öğrenciler

Gönüllü öğretmenden detaylar

Köprü altında ders gören çocuklar

YENİ DELHİ - Dünya 24 Ocak tarihini Uluslararası Eğitim Günü olarak kutluyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çevrimiçi dersleri karşılayamayan yoksul ailelerin çocukları inşa halindeki bir köprünün altında "gönüllü öğretmen" tarafından eğitim alıyor.

YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Eğitim Günü

YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Eğitim Günü

YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Eğitim Günü

AA / Amarjeet Kumar Singh - Son Dakika Haberleri

Yeni Delhi, India, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title