YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Eğitim Günü

Derse gelen öğrenciler Gönüllü öğretmenden detaylar Köprü altında ders gören çocuklar YENİ DELHİ - Dünya 24 Ocak tarihini Uluslararası Eğitim Günü olarak kutluyor.

Derse gelen öğrenciler

Gönüllü öğretmenden detaylar

Köprü altında ders gören çocuklar

YENİ DELHİ - Dünya 24 Ocak tarihini Uluslararası Eğitim Günü olarak kutluyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çevrimiçi dersleri karşılayamayan yoksul ailelerin çocukları inşa halindeki bir köprünün altında "gönüllü öğretmen" tarafından eğitim alıyor.