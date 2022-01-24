YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Eğitim Günü
AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel
Derse gelen öğrenciler Gönüllü öğretmenden detaylar Köprü altında ders gören çocuklar YENİ DELHİ - Dünya 24 Ocak tarihini Uluslararası Eğitim Günü olarak kutluyor.
Derse gelen öğrenciler
Gönüllü öğretmenden detaylar
Köprü altında ders gören çocuklar
YENİ DELHİ - Dünya 24 Ocak tarihini Uluslararası Eğitim Günü olarak kutluyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çevrimiçi dersleri karşılayamayan yoksul ailelerin çocukları inşa halindeki bir köprünün altında "gönüllü öğretmen" tarafından eğitim alıyor.