YENİ DELHİ - Hindistan'da ramazanın ilk günü
Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel
İftar yapan Müslümanlar Namaz kılan Müslümanlar Jama Camisi Hindistan'ın Delhi kentinde yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk gününde Jama Camisi'nde teravih namazı için bir araya geldi.
İftar yapan Müslümanlar
Namaz kılan Müslümanlar
Jama Camisi Hindistan'ın Delhi kentinde yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk gününde Jama Camisi'nde teravih namazı için bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh