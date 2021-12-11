YENİ DELHİ - Hindistan'da çiftçiler tarım yasası protestolarına ara verdi - Haberler
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YENİ DELHİ - Hindistan'da çiftçiler tarım yasası protestolarına ara verdi

AA / Pankaj Nangia - Haberler | Güncel

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren yasaların parlamentoda kabul edilmesiyle protestolara başlayan çiftçiler, üç tarım yasasının feshi için hazırlanan yasa tasarısının parlamentonun alt ve üst kanadında yapılan oylamada kabul edilmesi ve hükümet ile geniş çapta...

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren yasaların parlamentoda kabul edilmesiyle protestolara başlayan çiftçiler, üç tarım yasasının feshi için hazırlanan yasa tasarısının parlamentonun alt ve üst kanadında yapılan oylamada kabul edilmesi ve hükümet ile geniş çapta anlaşmaya varılmasının ardından 'Zafer Yürüyüşü' gösterilerine başladı. Çiftçiler, geçen yıl kasımdan bu yana kamp yaptıkları protesto alanlarından ayrılma kararı aldı.

YENİ DELHİ - Hindistan'da çiftçiler tarım yasası protestolarına ara verdi

YENİ DELHİ - Hindistan'da çiftçiler tarım yasası protestolarına ara verdi

YENİ DELHİ - Hindistan'da çiftçiler tarım yasası protestolarına ara verdi

AA / Pankaj Nangia - Son Dakika Haberleri

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