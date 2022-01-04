YENİ DELHİ - Dünya Braille Alfabesi Günü
AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel
Braille alfabesiyle öğrenim gören çocuklar Sınıftan ve çocukların dersinden detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1944 yılında kurulan Körlere Yardım Derneği (Blind Relief Association) tarafından işletilen okulda, yaklaşık 200 çocuğa braille alfabesiyle öğretim ve mesleki...
Braille alfabesiyle öğrenim gören çocuklar
Sınıftan ve çocukların dersinden detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1944 yılında kurulan Körlere Yardım Derneği (Blind Relief Association) tarafından işletilen okulda, yaklaşık 200 çocuğa braille alfabesiyle öğretim ve mesleki eğitim veriliyor.