YENİ DELHİ - Dünya Braille Alfabesi Günü

Braille alfabesiyle öğrenim gören çocuklar

Sınıftan ve çocukların dersinden detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1944 yılında kurulan Körlere Yardım Derneği (Blind Relief Association) tarafından işletilen okulda, yaklaşık 200 çocuğa braille alfabesiyle öğretim ve mesleki eğitim veriliyor.