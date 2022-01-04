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YENİ DELHİ - Dünya Braille Alfabesi Günü

AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Braille alfabesiyle öğrenim gören çocuklar Sınıftan ve çocukların dersinden detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1944 yılında kurulan Körlere Yardım Derneği (Blind Relief Association) tarafından işletilen okulda, yaklaşık 200 çocuğa braille alfabesiyle öğretim ve mesleki...

Braille alfabesiyle öğrenim gören çocuklar

Sınıftan ve çocukların dersinden detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1944 yılında kurulan Körlere Yardım Derneği (Blind Relief Association) tarafından işletilen okulda, yaklaşık 200 çocuğa braille alfabesiyle öğretim ve mesleki eğitim veriliyor.

YENİ DELHİ - Dünya Braille Alfabesi Günü

YENİ DELHİ - Dünya Braille Alfabesi Günü

YENİ DELHİ - Dünya Braille Alfabesi Günü

AA / Amarjeet Kumar Singh - Son Dakika Haberleri

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