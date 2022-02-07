Yeni Delhi'de okullar yeniden açıldı - Haberler
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Yeni Delhi'de okullar yeniden açıldı

AA, Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Okula giden öğrenciler Okul bahçesinde beden eğitimine katılan öğrenciler Öğrencilerin dersliklere gidişi Sınıfların dezenfekte edilmesi Dersten detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, okullar yeniden yüz yüze eğitime açıldı.

Okula giden öğrenciler

Okul bahçesinde beden eğitimine katılan öğrenciler

Öğrencilerin dersliklere gidişi

Sınıfların dezenfekte edilmesi

Dersten detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, okullar yeniden yüz yüze eğitime açıldı.

Yeni Delhi'de okullar yeniden açıldı

Yeni Delhi'de okullar yeniden açıldı

Yeni Delhi'de okullar yeniden açıldı

AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel

Yeni Delhi, okullar, India, Okul, Güncel, Haber

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