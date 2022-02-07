Yeni Delhi'de okullar yeniden açıldı
AA, Amarjeet Kumar Singh - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Okula giden öğrenciler Okul bahçesinde beden eğitimine katılan öğrenciler Öğrencilerin dersliklere gidişi Sınıfların dezenfekte edilmesi Dersten detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, okullar yeniden yüz yüze eğitime açıldı.
Okula giden öğrenciler
Okul bahçesinde beden eğitimine katılan öğrenciler
Öğrencilerin dersliklere gidişi
Sınıfların dezenfekte edilmesi
Dersten detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, okullar yeniden yüz yüze eğitime açıldı.