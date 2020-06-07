Yeni Delhi'de hastaneler Kovid-19 salgını için başkent sakinlerine ayrıldı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arwind Kejriwal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitene kadar hükümete bağlı hastanelerin sadece başkent sakinlerine hizmet vereceğini bildirdi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arwind Kejriwal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitene kadar hükümete bağlı hastanelerin sadece başkent sakinlerine hizmet vereceğini bildirdi.

NDTV kanalındaki habere göre, Kejriwal, video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, merkezi hükümete bağlı hastanelerin tüm halkın hizmetinde olduğunu ifade ederek, başkentte Kovid-19 vakalarının 27 bini geçtiğine dikkati çekti.

Arwind Kejriwal, Delhi hükümetince idare edilen devlet hastaneleri ve bazı özel hastanelerin salgın bitene kadar başkent sakinleri için ayrıldığını bildirerek, bu kapsamda 10 bin yatağın hazır olduğunu söyledi.

Başka eyaletlerdeki hastalara izin verilmesi halinde mevcut durumda ellerindeki boş yatakların 3 gün içerisinde dolacağını ifade eden Kejriwal, salgının artması halinde gelecekte otel ve benzeri tesislerin de hastaneye dönüştürülebileceğini belirtti.

İktidardaki partiden karara tepki geldi

Öte yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin Azınlık İşleri Bakanı Muhtar Abbas Naqvi, yaptığı açıklamada, Delhi hükümetinin kararına tepki göstererek, çevre eyaletlerden çok sayıda vatandaşın başkente tedavi olmak için geldiğini dile getirdi.

Naqvi, bu tür durumlara siyasetin karıştırılmaması gerektiğine de işaret etti.

Sosyal medya platformlarında da konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar arasında hükümetin kararını destekleyenlerle birlikte söz konusu karara tepki gösterenler de oldu.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 256 bin 563'e yükselmiş, salgın dolayısıyla 7 bin 174 kişi yaşamını yitirmişti.

Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesinde ise vaka sayısı 27 bin 654'e çıkmıştı.

Kaynak: AA