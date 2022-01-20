YENİ DELHİ - Air India havayolu şirketi 5G belirsizliği nedeniyle ABD uçuşlarını askıya aldı
Havalimanı binası Havalimanına gelen yolcular Air India uçağı Terminale girmek için sırada bekleyenler Uçuş bilgi panosu Havalimanından detaylar YENİ DELHİ - ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin CEO'larının 5G teknolojisine geçilmesi halinde karşılaşılabilecek riskler hakkında...
Havalimanı binası
Havalimanına gelen yolcular
Air India uçağı
Terminale girmek için sırada bekleyenler
Uçuş bilgi panosu
Havalimanından detaylar YENİ DELHİ - ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin CEO'larının 5G teknolojisine geçilmesi halinde karşılaşılabilecek riskler hakkında uyarıda bulunmasının ardından Hindistan'a ait Air India havayolu şirketi ABD uçuşlarını askıya aldı.