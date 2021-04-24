Yeni Defender'a tasarım ödülü
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Yeni Defender'a tasarım ödülü

Yeni Defender'a tasarım ödülü
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu Land Rover, Yeni Land Rover Defender ile “2021’de Dünyada Yılın En İyi Tasarıma Sahip Aracı” ödülünü kazandı.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu Land Rover, Yeni Land Rover Defender ile "2021'de Dünyada Yılın En İyi Tasarıma Sahip Aracı" ödülünü kazandı.

Otomotiv dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve 24 ülkeden 90'ı aşkın otomotiv gazetecisi tarafından belirlenen World Car Awards'ın 17'ncisinde, "Dünyada Yılın En İyi Tasarıma Sahip Aracı " seçilen Yeni Land Rover Defender, ilk lansmanından itibaren kazandığı 50'den fazla global ödüle bir yenisini daha ekledi.

70 yılı aşkın süredir Land Rover'ın öncü ruhuna sadık kalan ve 21. yüzyıl macerasını yeniden tanımlayan Yeni Land Rover Defender, geçmişe dair izler taşıyan yepyeni tasarımını, modern dokunuşlarla tamamlıyor. Yepyeni teknolojilerle geliştirilen, arazi özellikleriyle geçmişin izlerine sadık kalan ve aynı zamanda şehir kullanımı için de benzersiz özellikler sunan Yeni Land Rover Defender, Land Rover'ın Ekstrem Test prosedürlerine dayanabilecek şekilde tasarlanan D7x mimarisi üzerinden yükseliyor.

Yeni Land Rover Defender lansmanından bu yana Top Gear'ın 2020 Yılın Otomobili, Motortrend'in 2021 Yılın SUV'u, Autocar'ın 2020 Yılının En İyi SUV'u, 2021 Dünyada Kadınların Tercihi Ödüllerinde Yılın Otomobili dahil olmak üzere 50'den fazla dünya çapında ödül kazandı.

Dört farklı aksesuar paketiyle daha fazla kişiselleştirme

Dört farklı aksesuar paketi ile kullanıcılarına çok daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunan Yeni Land Rover Defender, Explorer, Adventure, Country ve Urban paketleriyle sürücülerine kendi dünyalarına en uygun Defender'ı oluşturma imkanı tanıyor. Yan gövdeye monte edilen taşıyıcı, tavan rafı gibi detaylar ile sunulan Explorer Pack, her türlü arazide iz bırakmak isteyenler için tasarlanan özellikleriyle seçenekler arasında yerini alıyor. Tüm koşullara hazırlıklı olmayı sağlayan Country Pack'te ise, taşınabilir yıkama sistemi ve tam boy yükleme alanı bölmesi kullanıcılara sunulan özellikler arasında bulunuyor. Yeni yollar keşfetmek istendiğinde Adventure Pack ile gelen entegre hava kompresörü ve koltuk sırt çantası gibi aksesuarlar, doğanın zorluklarıyla mücadele ederken sürücülere kolaylık sağlıyor. Ayrıca, parlak metal pedallar ve parlak arka sürtünme plakası gibi özellikleri ile şehir hayatına hükmetmeye hazırlanan Urban Pack de yine tercih edilebilen aksesuar seçenekleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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