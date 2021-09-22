Yeni CS: GO güncellemesi ile Girdap Operasyonu oyuna eklendi - Haberler
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Yeni CS: GO güncellemesi ile Girdap Operasyonu oyuna eklendi

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Yeni CS: GO güncellemesi ile Girdap Operasyonu oyuna eklendi

Yeni CS: GO operasyonu beraberinde polis kalkanı, rekabetçi modu ve daha birçok yeniliği getirdi.

Bir süredir yeni güncellemeleri ile oyunculardan tepki toplayan Counter Strike: Global Offensive, 22 Eylül Çarşamba gününün ilk saatlerinde "Girdap Operasyonu" ismindeki yeni operasyonu ile gündemimize geliyor.

2020'nin Aralık ayında yayınlanan Broken Fang operasyonunun ardından yayınlanan bu yeni operasyon ile oyunda birçok güncelleme yapılırken yeni özellikler de eklendi.

Operasyonun detaylarında göz atıldığında dikkat çeken en büyük nokta polis kalkanı. Oyuncular Basit Eğlence modundaki rehine kurtarma haritalarında AT tarafında iken bir ağır silah gibi bu yeni polis kalkanını kuşanabilecek.

Yeni CS: GO rekabetçi modu ve takımlı ölüm maçları oyunda

Yeni operasyonun getirdiği bir diğer yeni özellik ise kısa rekabetçi maçları. Klasik rekabetçi maçlarından daha kısa sürecek olan bu modda 9 round kazanan takım galibiyete ulaşan taraf olacak.

Oyun modlarındaki bir diğer yenilik ise Her Şey Serbest Ölüm Maçı ve Takımlı Ölüm Maçı. Her Şey Serbest Ölüm Maçı modunda takım arkadaşlarınızı bile vurabilecekken, Takımlı Ölüm Maçı modunda 100 öldürmeye ulaşan ilk takım galibiyete ulaşacak.

Yeni çıkartmalar, ajanlar, silah kaplamaları ve yamalar

Polis kalkanı ve yeni oyun modlarının haricinde Girdap Operasyonu beraberinde diğer operasyonlarda olduğu gibi çıkartma paketleri, silah kaplamaları, yamalar ve haritaları getirdi.

Yeni Girdap Kasası ile birlikte CS: GO topluluğundaki oyuncular tarafından tasarlanmış 17 farklı silah kaplaması oyuna eklenirken, Train 2021 Koleksiyonu, Mirage 2021 Koleksiyonu, Dust 2 2021 Koleksiyonu ve Vertigo 2021 Koleksiyonu içerisindeki silah kaplamaları da oyuna eklendi.

Silah kaplamalarının haricinde ajanlara takılabilen Girdap Yamaları ve silahlara takılabilen Girdap Operasyonu Çıkartmaları ve Girdap Sörf Dükkanı Çıkartmaları oyuna eklendi.

CS: GO Girdap Operasyonu haritaları

Genellikle operasyon görevlerinde gördüğümüz haritalara ise Girdap ile 5 tane daha eklendi.

Extraction

Insertion 2

Basalt

County

Ravine

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Haber: Yeni CS: GO güncellemesi ile Girdap Operasyonu oyuna eklendi - Haberler
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