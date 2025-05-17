Yeni Bartın Üniversitesi rektörü kim oldu? Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Bartın Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Bartın Üniversitesi rektörü kim oldu?
Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ın kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Ahmet Akkaya kimdir? Bartın Rektörü Ahmet Akkaya kaç yaşında, nereli?
YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA KİMDİR?
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya hakkında bilgiler güncelleniyor.