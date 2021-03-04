Yeni aşkını Clubhouse'da buldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun genç sevgilisi
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Yeni aşkını Clubhouse'da buldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun genç sevgilisi

04.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:24
Yeni aşkını Clubhouse'da buldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun genç sevgilisi

ÖZEL HABER... Renkli kişiliğiyle tanıdığımız oyuncu Esra Dermancıoğlu, aradığı aşkı Clubhouse'da buldu. Snob Magazin'in özel haberine göre; Esra Dermancıoğlu'nun (52) Sol Yanım dizisinde spor eğitmenini canlandıran oyuncu Murat Balcı (37) ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. İşte sürpriz ilişkinin perde arkası...

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterini oynayan 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

Başarılı oyuncunun son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse'da girdiği bir odada meslektaşı olan 37 yaşındaki Murat Balcı ile sohbet etmeye başladı. Kısa sürede yakınlaşan ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü.

SAMİMİ POZUNU PROFİL FOTOĞRAFI YAPTI

Murat Balcı, bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş karesini koydu. Balcı, Dermancıoğlu'nun uyarısı üzerine kısa sürede profil resmini kalırdı. Oyuncunun koyduğu fotoğrafta da Dermancıoğlu'nun yeni sevgilisini öptüğü görüldü.

İşte çiftin basına sızan ilk fotoğrafı:

Yeni aşkını Clubhouse'da buldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun genç sevgilisi

Kaynak: Snob Magazin

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