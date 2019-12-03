Yeni Asır 125'inci yaşını kutluyor

03.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:34

Türk basın tarihinde birçok yeniliğin öncüsü olan Yeni Asır gazetesi, 125'inci yaşını kutluyor.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, kentteki bir otelde düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmada, gazetelerinin Türkiye'nin en köklü gazetelerinden biri olduğunu söyledi.

Gazetenin 125 yıldan bu yana birçok önemli tarihi olaya tanıklık ettiğini anlatan Demir, "Gazetemiz bir okuldur, birçok gazeteci yetiştirmiştir. Benim de 3 yıl önce görevi devraldığım Türk basınının tarihi çınarı Yeni Asır'ın ilkeli habercilik anlayışı ve okuruyla olan samimi beraberliği vardır. İlk Türkçe alfabeyle basılan, ilk spor gazetesi ve magazin eki çıkaran, ilk ofset basıma geçen Yeni Asır'ın gurur gecesine katıldığınız için tüm konuklara teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Ercan Demir tarafından, çeşitli alanlarda öne çıkan şirketlerin yöneticilerine Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) ödülleri verildi.

Gala yemeği, protokol üyeleri ve ödül alan şirket yöneticilerinin pasta kesiminin ardından sona erdi.

Geceye, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, iş dünyası ve medya temsilcileri ile gazete çalışanları katıldı.

Kaynak: AA