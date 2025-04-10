Yeni Artvin Çoruh Üniversitesi rektörü kim oldu? Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Artvin Çoruh Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Aydın'ın kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. İbrahim Aydın kimdir? Artvin Çoruh Rektörü İbrahim Aydın kaç yaşında, nereli?
YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM AYDIN KİMDİR?
Prof. Dr. İbrahim Aydın hakkında bilgiler güncelleniyor...