Yeni araştırma doğruladı: Antarktika üzerindeki ozon tabakası kalınlaşıyor Yeni bir bilimsel araştırmaya göre Antarktika üzerindeki Ozon tabakasının kalınlaşma sürecinde olduğu ortaya konuldu.

Yeni bir bilimsel araştırmaya göre Antarktika üzerindeki Ozon tabakasının kalınlaşma sürecinde olduğu ortaya konuldu. Nature dergisinde yayınlanan ve Amerikalı bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Antarktika üzerindeki Ozon tabakasında görülen iyileşmenin net bir şekilde görüldüğüne dikkat çekildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com