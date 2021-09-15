Yeni almıyor, döşemeyi yeniliyorlar

İstiklal mahallesindeki dükkanında 37 yıldır koltuk imalatı, döşeme ve tamirat işleri yapan Mehmet Çelik, eskiden sıfır ürünlere talep daha fazla iken, ekonomik durumla birlikte insanların daha az masraflı olan eskiyi yenilemeye yöneldiklerini söyledi.

12 yaşından bu yana döşemecilik yapan Mehmet Çelik, abisinin yanında öğrendiği bu meslekte 84 yılından bu yana kendi dükkanında hizmet veriyor. İnsanların yeni mobilya almak için bütçe ayırmak istemediklerini anlatan Çelik, "Koltuk, sandalye, berjer, kanepe, çekyat gibi ürünlerin tamirini yapıp, kumaşını yenileyerek eskisinden daha güzel bir hale getiriyoruz. Müşteriye kumaşı geliş fiyatına Kar koymadan veriyoruz ve işçilikten de biraz fedakarlık ediyoruz böylece daha uygun fiyatlara koltuk takımlarını yenileyebiliyor insanlar." diye belirtti.

Salon takımlarının yemek odası takımlarının kanepe ve çekyatların iskeleti sağlam ise uygun fiyatlara yenilenerek uzun ömürlü kullanıma sunduklarını ifade eden Çelik, "Ancak iskeleti çok dökük ise, çok ev değiştirildiği için yıprandıysa sıfır ürün tercih etsinler" dedi.

Öğrenciler çekyat istiyor

Öğrencilerin gelmesi ile birlikte çekyatlara ilginin çok arttığını belirten Çelik, "Öğrenciler, uygun fiyatlı olduğu için ikinci el ürünlere yöneliyorlar, ikinci el alırken de iyi ve temiz kullanılmış eşyaları tercih ediyorlar. Biz de eski ürünlerin tamirini, döşemesini yaparak yeni gibi olmalarını sağlıyoruz, böylece fiyatları da sıfır ürüne göre daha hesaplı oluyor" ifadelerini kullandı. Çırak yetiştirerek, sektörde iş edinmelerine yardımcı olduğunu anlatan Çelik, günümüzde bu alanda çırak yetişmediğini Eskişehir'de bu işi yapan insan sayısının her geçen gün azaldığını dile getirdi. - ESKİŞEHİR