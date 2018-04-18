Yeni Albüm İçin Güçler Birleşti

Mayıs ayının ilk haftası yeni albümünü müzikseverlerle buluşturacak olan Berdan Mardini, stüdyoya kapandı...

Yeni albümünde bulunan 'Çok tatlısın güzelsin şekerci mi? baban senin' isimli şarkı için ünlü aranjör- müzisyen Ozan Doğulu ile stüdyoda bir araya gelen Berdan Mardini, "Güçleri birleştirdik' dedi.

Yaza bomba gibi bir albümle gireceğini belirten Berdan Mardini, "Yeni şarkılarımızın altyapısı için Ozan'la biraraya geldik. Ozan'ın müzisyenliğini tartışmaya gerek yok. Başarısı ortada, doğuştan yetenek. Onun çalışmasıyla şarkımız yaza damga vuracak. Yani bu demek oluyor ki; popçular gibi bizim şarkılarımızda plajlarda çalacak' diye konuştu.