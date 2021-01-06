Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak
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Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak

06.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:58

Yeniden ekranlara dönecek olan Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Show TV yönetimi, Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili anlaşma yapıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu açıkladı. Dizinin 2021 yılının şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle yayına başlayacağı konuşuluyor.

Bir dönemin en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin Show TV'de yeniden yayınlanacağı iddia edilmişti. Söz konusu haber, Kurtlar Vadisi dizisinin hayranlarını da sevindirdi. Ancak dizi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Televizyongazetesi'nde yer alan habere göre sosyal medyanın gündemine gelen ve bir süredir konuşulan konuyla ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Dizinin Show TV'de yayınlanacağı şeklindeki söylentiye ise bir yanıt geldi.

'KIRMIZI KAMYON' EKRANA GELECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kurtlar Vadisi dizisinin Show TV için çekileceği ile ilgili bir takım iddialar üzerine konuyu kanal yönetimine sorduğunu ifade eden bir mesaj yayınladı.

Twitter'dan yaptığı kısa açıklamada ise "Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını, yakın zamanda yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu öğrendim" notunu düştü. 2021 yılının şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayına başlaması ile ilgili olarak Pana Film'den resmi bir açıklama gelmedi ama Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada bazı detayları paylaşmıştı.

Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak
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