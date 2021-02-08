Yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı; kaçırılan yeğeni devlet korumasında
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Yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı; kaçırılan yeğeni devlet korumasında

08.02.2021 12:24 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:28
Yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı; kaçırılan yeğeni devlet korumasında

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde, yeğeni T.A. (16) adlı kız çocuğunun kaçırılması nedeniyle çıkan tartışmada yengesi Gonca Akbulut'u (43) tabancayla vurarak, öldüren Cemil Akbulut (33) mahkemece tutuklandı.

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde, yeğeni T.A. (16) adlı kız çocuğunun kaçırılması nedeniyle çıkan tartışmada yengesi Gonca Akbulut'u (43) tabancayla vurarak, öldüren Cemil Akbulut (33) mahkemece tutuklandı. T.A. (16) ise ailesinden alınıp, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

Olay, cumartesi günü Posof ilçesine bağlı Derendere köyünde meydana geldi. Serkan Ç. (24), iddiaya göre, T.A. adlı kız çocuğunu kaçırdı. Olayın ardından iki ailenin fertleri, aynı gün saat 18.30 sıralarında bir araya geldi. Aile bireyleri, gerginliğin sona ermesi için konuştuğu sırada tartışma çıktı. Tartışma da büyüyerek, kavgaya dönüşünce T.A.'nın amcası Cemil Akbulut, ağabeyinin eşi, 4 çocuk annesi Gonca Akbulut'u tabancayla vurdu. Akbulut, merminin göğsüne isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gonca Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ise Cemil Akbulut'u gözaltına aldı. 

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Akbulut, hastanede alınan raporun ardından adliyeye sevk edildi. Cemil Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Ardahan T Tipi Cezaevi'ne konuldu.  Öte yandan T.A.'nın da ailesinden alınarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.     

Yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı; kaçırılan yeğeni devlet korumasında
Yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı; kaçırılan yeğeni devlet korumasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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